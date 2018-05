Comisarul Cretu atrage atentia Guvernului asupra situatiei dezastruoase din Transporturi: Riscam sa ramanen fara banii UE!

Romania risca sa piarda bani

PNL cere demisia lui Dancila

"Ma adresez dumneavoastra cu privire la situatia actuala a investitiilor din domeniul transporturilor, ca parte a Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) pentru perioada 2014-2020.Avand in vedere ca ne apropiem de jumatatea actualei perioade de programare si ca este momentul in care serviciile Comisiei incep pregatirile pentru urmatoarea perioada de programare,. (...)In acest sens, intrucat proiectele aflate in a doua faza se vor apropia de finalizare, iar noile proiecte risca a fi inca in faza de demarare, fara sa genereze cheltuielile necesare", afirma comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, in scrisoare citata.Cretu atrage atentia ca pana in prezent doar patru noi mari proiecte majore pentru sectorul feroviar au fost depuse in intervalul 2014-2018, exprimandu-si ingrijorarea cu privire la faza incipienta in care se afla proiectele.. Pana in prezent, numai patru proiecte majore au fost depuse intr-un interval de timp de patru ani: tronsonul de cale ferata Radna-Gurasada-Simeria (1,3 miliarde EUR din Fondul de coeziune, aprobat), autostrada Sebes-Turda faza II (272 de milioane EUR din FEDER, aprobat), autostrada Campia Turzii-Ogra-Targu-Mures (247 milioane EUR din Fondul de coeziune, in curs de evaluare) si Magistrala 6 a retelei de metrou din Bucuresti (657 milioane EUR din Fondul de coeziune, in curs de evaluare).Recent, autoritatile romane au anuntat o lista de proiecte majore de transport pe care doresc sa le inainteze Comisiei in 2018, printre care: Podul peste Dunare de la Braila, DN73 Brasov-Pitesti (faza a doua), Sibiu - Pitesti loturile 1 si 5, eventual, Craiova - Pitesti, autostrada Transilvania si varianta de ocolire Bacau.Salut faptul ca noi proiecte sunt in curs de pregatire spre a fi inaintate Comisiei, dar in acelasi timp imi exprim ingrijorarea fata de nivelul scazut de maturitate al acestora", se mai arata in scrisoare.Comisarul european mai precizeaza ca, din aceasta cauza, tara noastra risca "dezangajari imediate"."Faptul ca pregatirea proiectelor este foarte slaba si prin urmare, concentrata pe un numar limitat de investitii, inseamna ca intarzierile inregistrate in implementarea acestor cateva proiecte ar putea conduce la dezangajari imediate in anul respectiv, periclitand astfel nu numai axele prioritare pe transport din cadrul POIM - tinand cont de asteptarile din sfera acestor proiecte si sumele aflate in joc - cat si politica de coeziune in Romania in general", potrivit sursei citate.In lumina celor relevate in scrisoarea Corinei Cretu catre Executiv, PNL solicita demisia imediata a premierului Dancila si a celor doi ministri."Se vede slaba capacitate de a atrage finantarea pusa la dispozitia tarii noastre prin programul 2014-2020, 1,5 miliarde euro alocate Romania pentru sectorul transporturilor. Sunt convins ca se afla de doua saptamani pe masa celor doi ministri, dar nu a fost facuta publica. Tonul acestei scrisori e unul imperativ pentru autoritatile de la Bucuresti.Spun foarte clar ca. Esecul nu mai poate fi tolerat", a spus deputatul PNL Lucian Bode, presedintele Comisiei pentru Transporturi si Infrastructura din Camera Deputatilor, in conferinta de presa de luni in care a fost prezentata scrisoarea Corinei Cretu.