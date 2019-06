Corina Cretu ar fi vrut ca bugetul UE pentru 2012 - 2027 sa fi fost adoptat in timpul presedintiei romane

Ziare.

"Cu atat mai mult cred ca trebuie sa felicitam Romania pentru munca atator oameni, avand in vedere ca aceasta presedintie s-a desfasurat si pe timpul unei perioade foarte convulsive, din punct de vedere politic, aceea a campaniei electorale privind alegerile europarlamentare. (...) Eu personal raman cu regretul faptului ca nu s-a adoptat bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021 - 2027, in timpul Summitului de la Sibiu. (...) Aceasta nu este in niciun fel vina Romaniei. Romania este cea care coordoneaza, iar blocajul exista intre tarile net contributoare si net beneficiare ale coeziunii europene", a aratat ea, intr-o conferinta de presa.Corina Cretu a vorbit despre necesitatea ca politica de coeziune sa fie o prioritate a noului buget UE."Sunt ingrijorata ca nu s-a incheiat aceasta intelegere. Sper ca pe timpul presedintiei finlandeze sa se adopte bugetul 2021 - 2027, pentru ca am fost parte activa si ne-am luptat ca politica de coeziune sa ramana in continuare politica cea mai importanta in cadrul bugetului - 373 de miliarde de euro pentru 27 de state membre", a punctat comisarul european.Declaratiile acesteia au fost facute la finalul reuniunii informale a ministrilor responsabili cu dezvoltarea urbana, organizata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in contextul exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene.