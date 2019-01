Corina Cretu candideaza la europarlamentare. Are o singura oferta, de la Ponta

Ziare.

"Da. Cand ne-am intalnit ultima oara, am spus ca ma voi gandi. Aveam si ideea de a nu mai candida. M-am gandit, dupa aceea, din experienta pe care o vad peste tot. Oamenii care au stat mai mult la Bruxelles, in ciuda mentalitatii care este in Romania - Gata, sa mai vina si in tara. Se poate capata experienta pentru tara lui si asa", a raspuns Corina Cretu, comisarul pentru politica regionala, vineri seara, intr-o emisiunea la Romania TV, intrebata daca va candida la europarlamentare.Aceasta a dat exemplul comisarului Reading, care a avut mai multa influenta la al treilea mandat. Reading a fost comisar pe justitie, fiind direct implicata in realizarea raportului MCV."Am o singura oferta publica, la ora actuala, de la domnul Ponta, de la Pro Romania. O analizez. Este un om cu care am colaborat foarte mult, care m-a propus pentru comisar european. (...) PSD-ul nu mi-a propus, deocamdata, nimic. Au spus ca nu au discutat, pana acum", a mai spus Cretu.In ultima vreme, Corina Cretu a intrat de mai multe ori in conflict deschis cu guvernul condus de Viorica Dancila.Miercuri chiar, comisarul european anunta ca Romania nu a folosit niciun euro din banii europeni destinati combaterii somajului in randul tinerilor.Cretu nota atunci ca banii pusi la dispozitia Romaniei puteau fi accesati pana pe 30 iunie 2018.