Comisarul Cretu, despre inundatiile din tara: Suntem la dispozitia autoritatilor pentru a ajuta

In aceeasi postare de pe pagina sa de Facebook, Corina Cretu felicita autoritatile romane pentru "mobilizarea exemplara in aceste momente dramatice"."Doresc sa imi exprim intreaga compasiune fata de familiile afectate de inundatiile din tara. Tocmai am avut o discutie telefonica cu dna Carmen Dan, ministru de Interne, pe care am asigurat-o ca atat eu, in calitatea de comisar european, cat si serviciile Comisiei Europene, suntem la dispozitia autoritatilor romane pentru a ajuta.In functie de valoarea pagubelor estimate, orice tara poate activa Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Ramanem in legatura permanenta cu autoritatile romane. Felicitari pentru mobilizarea exemplara in aceste momente dramatice", a precizat Corina Cretu.