Corina Cretu dezvaluie dezastrul din absorbtia fondurilor UE: Suntem ultimii la combaterea somajului in randul tinerilor (Grafic)

Foto: Facebook/Corina Cretu

Ziare.

com

Cretu noteaza ca banii pusi la dispozitia Romaniei puteau fi accesati pana pe 30 iunie 2018."Aveti mai jos situatia implementarii programului destinat combaterii somajului in randul tinerilor intre intre 18 si 25 de ani, din toate statele Uniunii Europene, tabel ce poate fi consultat pe site-ul Comisiei Europene.Sumele destinate acestui program lansat in 2015 puteau fi accesate pana in 30 iunie 2018. Va doresc tuturor o zi buna", a scris Corina Cretu pe reteaua sociala.Spre deosebire de Romania, Bulgaria a reusit sa cheltuie peste 50% din banii alocati prin programul Youth Employment Initiative. Slovenia a cheltuit cel mai mult, cu putin peste 90% din suma alocata.Datele furnizate miercuri de Corina Cretu vin in contextul in care cu o zi in urma ministrul de resort, Rovana Plumb, se lauda de la tribuna Palatului Victoria ca Romania a ajuns la o absorbtie de 26% a fondurilor europene , aproape de media Uniunii Europene, care este de 27%.este un program in valoare de 3 miliarde de euro, alocati tarilor cu regiuni in care peste 25% dintre tineri nu au un loc de munca sau nu sunt incadrati in sistemul de invatamant.Amintim ca Romania domina topurile europene ale saraciei la tineret (16 -29 ani) , potrivit datelor publicate in decembrie de Eurostat.La categoria risc de saracie, cu 29,2%, figuram pe locul 2, imediat dupa Danemarca (30,3%, cu observatia ca indicatorul este relativ la media nationala, iar acolo tinerii pleaca mult mai devreme de acasa), dar peste Spania (28,5%), Grecia (27,5%), Italia si Suedia (ambele cu 24,1%, usor peste vecina noastra, Bulgaria, care vine de-abia pe locul sapte cu 24%).A.D.