Corina Cretu isi nuanteaza criticile la adresa Guvernului legat de banii de la UE: Avem foarte multe intarzieri acumulate de-a lungul anilor

"Eu cred ca Romania nu a fost pregatita suficient pentru a accesa aceste fonduri europene cu proiecte de calitate inca de la 1 ianuarie 2007, atunci cand a intrat in Uniunea Europeana.Avem foarte multe intarzieri acumulate de-a lungul anilor. Suntem pe teren tot timpul, venim si tragem semnale de alarma unde este cazul, tocmai pentru a ajuta.Avem experti pe teren care ajuta autoritatile locale, guvernele Romaniei, care, pentru noi, nu au culoare politica. Ne asiguram ca, in toate statele membre, acesti bani si aceasta apartenenta la Uniunea Europeana este maximizata si este accelerata implementarea pe teren", a sustinut Cretu, citata de Agerpres.Comisarul european se afla, luni si marti, la Bacau, pentru a vizita, alaturi de Viorica Dancila, o serie de obiective cu finantare europeana si pentru a participa la conferinta cu tema "Investitiile urbane in Europa: provocare pentru schimbare".PNL a prezentat, luni, o scrisoare a Corinei Cretu catre Guvern in care aceasta se declara "extrem de ingrijorata" cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de Fondul de coeziune si de Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER) in Romania."Ma adresez dumneavoastra cu privire la situatia actuala a investitiilor din domeniul transporturilor, ca parte a Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) pentru perioada 2014-2020. Avand in vedere ca ne apropiem de jumatatea actualei perioade de programare si ca este momentul in care serviciile Comisiei incep pregatirile pentru urmatoarea perioada de programare,. (...)In acest sens, intrucat proiectele aflate in a doua faza se vor apropia de finalizare, iar noile proiecte risca a fi inca in faza de demarare, fara sa genereze cheltuielile necesare", se arata in scrisoarea Corinei Cretu adresata ministrilor Transporturilor si Fondurilor Europene, dar si premierului Viorica Dancila.Iata ce le-a mai reprosat Corina Cretu ministrilor pentru situatia dezastruoasa legata de fondurile pe infrastructura , dar si raspunsul ministrului Transporturilor: Lucian Sova ii spune Corinei Cretu ca a gresit destinatarul si ca nu pierdem bani UE Iar Rovana Plumb arunca pisica: Privatii sunt de vina ca Romania nu foloseste banii UE pentru autostrazi