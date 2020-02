Corina Cretu spune c-a plecat de rusine din PSD: Credeti ca mi-a fost usor sa parasesc o functie cu un salariu de 18.000 de euro?

Ziare.

Corina Cretu a declarat ca "degeaba ne facem complimente acum, dupa ce s-au pierdut miliarde de euro", europarlamentarul facand referire la faptul ca presedintele interimar al PSD a declarat, anterior, ca nu ii e teama sa spuna ce comisar european bun a fost Corina Cretu."Am plecat dupa 29 de ani din PSD. Credeti ca dupa 29 de ani in PSD mi-a fost usor sa plec si sa parasesc o functie cu un salariu de 18.000 de euro pe luna, inainte de termen? Am plecat ca mi-a fost rusine sa mai spun ca sunt in PSD. Degeaba ne facem complimente acum, dupa ce s-au pierdut miliarde de euro. Cum puteam eu, comisar european, sa explic faptul ca si acum 70% din banii europeni din 2014 i se cuvin Romaniei. Asteapta la Bruxelles sa fie accesati", a spus Corina Cretu.Corina Cretu a tinut sa ii dea replica lui Calin Popescu Tariceanu , dupa ce liderul ALDE a spus ca exista "o conspiratie" impotriva Romaniei."Domnule Tariceanu, nu e nicio conspiratie mondiala impotriva Romaniei", a mai spus Cretu.Corina Cretu a demisionat din functia de comisar european in iunie 2019 si s-a inscris in partidul condus de Victor Ponta