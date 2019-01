Danca (PNL): Deficitul anuntat de Valcov este rezultatul unei falsificari, cu sprijinul comisarului Corina Cretu

Explicatiile lui Ionel Danca

Iata explicatia lui Ionel Danca:

Ziare.

com

Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, a anuntat pe Facebook, la inceputul anului, ca deficit bugetar (cash) 2018 este 2,92% din PIB. Ulterior, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a confirmat ca deficitul bugetar pentru anul trecut este in jur de 2,9% din PIB, iar pentru acest an si-a propus un deficit de 2,5% din PIB.Danca spune ca pentru incadrarea in deficit au fost incluse ca venituri in buget decontarile primite de la Comisia Europeana ale cheltuielilor pentru unele proiecte ale autoritatilor publice locale realizate in perioada 2013 - 2017 cu finantare de la bugetul de stat si care au fost acceptate pentru decontare din fondurile europene alocate Romaniei in exercitiul financiar 2014 - 2020 cu sprijinul comisarului european al PSD, Corina Cretu.O alta masura evidentiata de Danca a fost plata anticipata a dividendelor de la companiile de stat, aprobata prin ultima rectificare bugetara din noiembrie, astfel incat in luna decembrie au intrat la bugetul "pe cash" aproximativ 1,9 miliarde de lei in plus.O alta masura evidentiata de purtatorul de cuvant al PNL este amanarea la plata a unor obligatii fiscale ale bugetului pe ultima luna a anului pentru inceputul anului viitor, cum ar fi rambursarea de TVA pentru companii sau inchiderea platilor din trezorerie cu cateva zile inainte de incheierea anului."Va prezint in premierapentru falsificarea deficitului bugetar din 2018.Surse din Ministerul Finantelor ne-au informat cum a masluit cuplul Valcov - Teodorovici deficitul bugetar astfel incat sa se incadreze sub tinta de 3% din PIB.Cateva precizari tehnice mai intai. Deficitul bugetar se masoara in doua feluri,- adica intrari si iesiri din cont - si pe metodologia europeana ESA care include toate obligatiile de plata din anul respectiv (facturi restante, angajamente de plata etc.).Deficituleste ca un extras de cont din contul trezoreriei statului la final de an, care inregistreaza intrarile si iesirile din cont la acea data. Ulterior, aceste date sunt consolidate cu alte situatii financiare de la autoritatile publice locale si de la alte institutii de stat care se auto-finanteaza.Acum, ce s-a intamplat cu deficituleste simplu de aflat, in timp ce deficitul bugetar pe metodologia ESA vom afla peste cateva luni, cand ne va comunica oficial Comisia Europeana.Imediat dupa incheierea anului, premierul ocult al Guvernului Dancila, Darius Valcov, ne-a anuntat ca deficitul bugetar pentru 2018 este de 2,92% din PIB. Ce ne-a comunicat el atunci a fost, de fapt, un extras de cont din contul trezoreriei statului la data respectiva.Intre timp, am inteles ca s-a muncit din greu ca datele privind executia bugetara a celorlalte autoritati publice de stat sa confirme cifra anuntata de Valcov.Sursele noastre din Ministerul Finantelor spun ca deficitul bugetat "pe cash" in final se incadreaza sub tinta de 3% din PIB, undeva in jur de 2,98% din PIB, si ca deficitul bugetar real pe metodologia ESA depaseste 3% din PIB, cu cca. 0.2 - 0.3% din PIB.Acum incepe partea cea mai interesanta. Cum a fost posibil ca deficitul bugetarsa se incadreze sub 3% din PIB? Simplu, pentru un guvern condus din umbra de un condamnat penal de instanta de fond la 8 ani de inchisoare cu executare. Prin fals si uz de fals! Si, surpriza, cu sprijinul comisarului european Corina Cretu, care nu uita ca a fost propusa de PSD.Cel mai mare fals al executiei bugetare din 2018 este decontarea pe final de an de catre Comisia Europeana a cheltuielilor pentru unele proiecte ale autoritatilor publice locale realizate in perioada 2013 - 2017 cu finantare de la bugetul de stat si care au fost acceptate pentru decontare din fondurile europene alocate Romaniei in exercitiul financiar 2014 - 2020 cu sprijinul comisarului european al PSD, Corina Cretu.Cu alte cuvinte, cheltuieli ale unor autoritati publice locale pentru diverse proiecte de investitii derulate prin PNDL, realizate in anii trecuti, in valoare de aproximativ 5 miliarde de lei, apar acum ca venituri in bugetul din 2018.Scamatoria contabila facuta de cuplul Valcov-Teodorovici este ca le-au trecut doar la venituri in 2018, nu si la cheltuieli, cum ar fi fost normal. De aici un plus de venituride aproape 0,5% din PIB.A doua mare scamatorie contabila facuta de guvernul PSD - ALDE este plata anticipata a dividendelor pentru companiile de stat, aprobata prin ultima rectificare bugetara din noiembrie astfel incat in luna decembrie au intrat la bugetul de stataproximativ 1,9 miliarde de lei in plus.Aceste sume, insa, fiind o plata anticipata, pot figura doar artificial la veniturile din executia bugetara a anului 2018 insa pe metodologia europeana ele vor fi incluse in bilantul anului urmator. Asta inseamna ca deficitul bugetar din 2018 pe metologia ESA va fi majorat cel putin cu aceasta suma, adica cu cel putin 0,2% din PIB.In fine, o alta manevra de falsificare a deficitului bugetar, obisnuita de altfel, este amanarea la plata a unor obligatii fiscale ale bugetului de stat pe ultima luna a anului pentru inceputul anului viitor, cum ar fi rambursarea de TVA pentru companii sau inchiderea platilor din trezorerie cu cateva zile inainte de incheierea anului. Aceste obligatii bugetare vor fi incluse, insa, in deficitul bugetar pe metodologia ESA pentru anul 2018, pentru ca sunt angajamente de plata certe pentru anul respectiv.Prin urmare, deficitul bugetar anuntat de Valcov pentru 2018 si care va fi comunicat in curand de Teodorovici in mod oficial este rezultatul unei falsificari grosolane prin diverse scamatorii fiscale si contabile.Adevarul este ca acest guvern condus de infractori nu se poate abtine nici de la falsificarea datelor bugetare oficiale. Singura tara din Uniunea Europeana care a mai facut acest lucru, Grecia, a intrat intr-o criza economica de proportii la aflarea cifrelor reale.Pentru a evita o astfel de situatie este nevoie ca expertii Comisiei Europene sa intervina imediat si sa verifice datele privind executia bugetara a Romaniei din 2018 pana nu e prea tarziu iar Guvernul Romaniei sa vina urgent in Parlament cu cifrele reale pentru a avea un buget de stat corect in acest an", incheie purtatorul de cuvant al PNL.