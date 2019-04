De ce nu atragem fonduri europene? Corina Cretu: Romania impune cele mai multe restrictii, care nu sunt in normele europene

Ziare.

com

Declaratia comisarului european vine dupa ce acesta a discutat cu presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, de la care a aflat ca exista limitari in accesarea fondurilor europene, la 1,5 milioane de euro, in cazul unor investitii, CJ fiind nevoit sa acopere restul sumei din bugetul propriu."Am aflat ca s-a introdus o restrictie in ghiduri care nu este europeana, aceea de a se limita investitiile la milion si jumatate de euro. In opinia mea este o greseala pentru ca fondurile europene sunt pe sapte ani si sunt facute tocmai pentru a lasa posibilitatea autoritatilor locale sa construiasca investitii mari care nu pot fi suportate din bugetul national si asa se procedeaza in toate tarile. (...)Din contra, fondurile noastre se duc catre cei mai vulnerabili si cei mai saraci. 80% din fondurile noastre ar trebui sa mearga catre cei mai saraci si vulnerabili", a declarat Corina Cretu.Comisarul european a adaugat ca a propus o simplificare radicala pe viitorul exercitiu bugetar pentru ca fondurile europene sa poata fi accesate respectandu-se aceleasi reguli, dar cu o birocratie mult mai redusa."Eu am propus o simplificare radicala pentru ca vreau sa fac viata beneficiarilor mult mai usoara. Mie imi vine sa plang cand vad tinerii ca nu acceseaza fonduri europene din cauza birocratiei si a normelor complexe, iar pentru 2021-2027 noile regulamente vor prevedea acelasi set de reguli pentru cele sapte fonduri europene si vor fi cu jumatate mai restranse fata de cele actuale. (...) In celelalte state europene se depun dosare in mod electronic, nu cu camioanele", a mai spus Corina Cretu.