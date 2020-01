Corina Cretu spune cati bani pierde Romania din fondurile care i-au fost alocate de UE pentru infrastructura

Ziare.

Cretu a declarat vineri ca Romaniei i-au fost alocati zece miliarde de euro pentru infrastructura, insa rata de absorbtie la finalul anului 2019 a fost de doar 31%."Practic, se vor pierde foarte multi bani pe anul acesta, ceea ce nu ne va ajuta deloc in negocierile pentru banii pe exercitiul financiar viitor, avand in vedere ca nu putem cheltui banii care s-au alocat pe anul acesta. Proiecte nu exista depuse la Comisia Europeana. Eu, in iulie, cand am plecat, am plecat cu toate proiectele de apa, canalizare, infrastructura, metrou, toate depuse si aprobate", a afirmat Cretu.Aceasta a vorbit la Iasi si despre necesitatea ca proiectele de autostrazi Iasi - Targu Mures si Bacau - Brasov sa fie incluse in Programul Operational de Infrastructura Mare, care va fi negociat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei pentru exercitiul financiar viitor."In nod normal, ar trebui ca aceasta autostrada Targu Mures - Iasi, ca si Bacau - Brasov sa fie prinse in Programul Operational de Infrastructura Mare, care va fi negociat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei pentru perioada 2021- 2027. Este trist faptul ca s-a scos intr-adevar de pe formula parteneriat public-privat, cu care Comisia Europeana nu era confortabila, dar pe de alta parte avem o rata de absorbtie pe infrastructura de 31%", a precizat eurodeputatul.