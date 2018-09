Corina Cretu contrazice Guvernul Dancila. Autostrada Iasi -Tg.Mures se poate face cu banii UE, doar sa vrea

Corina Cretu, implicata in razboiul Firea-Dragnea

Guvernul a inclus insa Autostrada Iasi-Targu Mures pe lista proiectelor ce vor fi realizate prin parteneriat public - privat, iar specialistii spun ca astfel au ingropat proiectul, deoarece costurile sunt mult prea mari pentru a si le asuma cineva. Pe langa asta, prin acest sistem constructia ar dura ani de zile. Guvernul Dancila insista insa ca solutia parteneriatului public-privat este cea mai buna."Am primit, din partea comisarului european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, raspunsul la scrisoarea adresata presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in legatura cu autrostrada Targu Mures- Iasi. In esenta, raspunsul ne comunica faptul ca responsabilitatea este exclusiv in curtea Bucurestiului, ca Uniunea Europeana poate finanta pregatirea tehnica si apoi constructia autostrazii, inclusiv dupa 2020, in masura in care autoritatile romane prioritizeaza acest proiect, il includ in lista pentru finantare, si pregatesc, in mod profesionist, partea tehnica pentru a-l face efectiv finantabil si implementabil.Mai aflam ca Ministerul Transporturilor se astepta sa semneze contractele pentru studiile de fezabilitate aferente 'vara aceasta' (scrisoarea este datata 24 iulie) . Vara a trecut, stiti cumva daca s-a semnat ceva? In raport cu propriul mandat si rol, scrisoarea Corinei Cretu este factuala si corecta (probabil mentionarea DN 5 ca traversand Moldova este o eroare de redactare) . Ramane insa ca o parte dintre intrebarile din scrisoarea initiala au ramas fara raspuns, mai ales sugestia de includere a A8 in Coridorul Rin-Dunare, care traverseaza Romania. Daca va uitati la harta Coridorului, partea Estica contine doua brate care s-ar inchide foarte bine, la fel cum si Vestul este inchis intre Frankfurt si Strasbourg. Iasi-Targu Mures se poate lega si de ramura nordica a coridorului, prin Debrecen-Kosice, si de cea sudica, mai avansata, prin Arad-Budapesta", a scris Sorin Moisa pe Facebook , postand si scrisoarea primita.Europarlamentarul, care a demisionat din PSD in toamna lui 2017 avertizand ca Dragnea ingroapa partidul si pune in pericol parcursul european al Romaniei, arata ca Romania e pe cont propriu."Evident ca, raspunzand prin altul, Juncker nu a reactionat la invitatia de a vizita regiunea, si a evitat orice fel de asumare sau implicare in proiect. Concluzia nu este foarte optimista: suntem pe cont propriu. Doar mobilizarea civica si politica, in primul rand in interiorul Romaniei, ne pot ajuta sa avem autostrada aceasta vreodata. Bruxelles-ul este gata sa ajute cu bani si expertiza, dar nu sa fie catalizator pentru alegerile politice, economice si, in acest caz, sunt eu convins, morale, pe care Romania trebuie sa le faca in interiorul sau", a mai scris Moisa.El precizeaza si ca, desi scrisoarea este datata 24 iulie, la el a ajuns abia la sfarsitul lunii august."Misterele postei interne din institutiile europene", spune Moisa.Amintim ca Gabriela Firea a dezvaluit, in primele zile ale declansarii conflictului deschis cu Liviu Dragnea, ca liderul PSD a ignorat apelurile de la Corina Cretu."Corina Cretu m-a informat ca a discutat cu ceilalti comisari europeni si cu presedintele Juncker si au intrebat-o ce se intampla la Bucuresti, pentru ca ar trebui sa inceapa pregatirile pentru presedintia rotativa, toti sunt preocupati de securitate. Doamna Cretu a spus ca va transmite informatiile si ca crede sau spera sa se ia masuri. M-a sunat pe mine pentru ca nici inainte de CEx, nici pe parcursul verii Liviu Dragnea nu i-a raspuns la telefon. Nu ca e o coalitie a mea cu Corina Cretu", a declarat primarul Capitalei pe 2 septembrie.Ea o mentionase pe Cretu si la finalul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) de la Neptun. Firea spunea atunci ca le-a transmis colegilor sai un mesaj al comisarului european Corina Cretu, care i-a spus ca presedintele CE Jean-Claude Juncker si comisarii europeni si sunt ingrijorati pentru situatia din Romania si pentru ceea ce s-a intamplat in 10 august. Ea a afirmat ca, in contextul in care a transmis ingrijorarile de la Bruxelles si faptul ca in 18 septembrie presedintele CE va transmite un mesaj in acest sens, a spus in sedinta PSD ca pentru violentele din Piata Victoriei o vina o poarta ministrul Carmen Dan, care a incercat sa paseze raspunderea prefectului, "salvand practic imaginea publica a domnului presedinte Dragnea, care a propus-o".Ea a mai spus ca este posibil ca in 18 septembrie CE sa anunte ca Bulgaria va avea anumite avantaje din partea Buruxelles-ului, iar Romaniei sa i se mentina MCV.