Antrenorul pe care Cornel Dinu l-a lasat "repetent": Nu are nicio legatura cu acest fenomen

Ziare.

com

Fostul mare jucator si antrenor al lui Dinamo ii reproseaza acestuia schimbarile facute in timpul derbiului de duminica, pierdut de FCSB cu 2-1."Nu are nicio legatura cu acest fenomen. Depinde daca s-a facut din ceruri sau din biserica facuta la FCSB. Eu nu inteleg. El a tratat cu multa siguranta neintemeiata aceasta partida. A facut acele schimbari, pe care le explica aiurea la final. El a judecat partida... Dinamo a fost mai bine pregatita fizic, dar a avut si o ordine de joc, fata de nimic deosebit la FCSB", a spus Cornel Dinu la Telekom Sport "Jocul a fost derizoriu, care nu are nicio legatura cu trecutul glorios al acestor echipe. La ultima partida, Morutan a jucat mijlocas central, iar acum l-a pus in banda. E de neinteles! El a mai avut niste improvizatii. Cred ca are o imaginatie prea bogata. Spunea el ca are o formula de joc si de parca ne zici ce inseamna apa", a adaugat Dinu.Bogdan Vintila a fost instalat in functia de antrenor principal al lui FCSB la sfarsitul lunii august a anului trecut.