Ce salarii aveau jucatorii de la Dinamo si Steaua in perioada comunismului

Ziare.

com

Potrivit acestui, un jucator de la cele doua mari rivale bucurestene putea sa ajunga la 20.000 sau 30.000 de lei pe luna."Un jucator de la Steaua si de la Dinamo castiga pe luna in anii aceia, am prins si eu si am avut aceasta capacitate care-mi intra in buzunar, de doua-trei ori mai mult decat castiga Ceausescu si ceilalti conducatori ai tarii", a spus Cornel Dinu la Telekom Sport "Ceausescu avea 10.000 si ceva salariu, iar un fotbalist de la Steaua si de la Dinamo, ca sa nu mai spun deplasari, vama si asa mai departe, lua 20.000 - 30.000 de lei pe luna", a adaugat fostul jucator si antrenor al lui Dinamo.Sursa citata sustine ca, la o actualizare a sumelor de atunci, 30.000 de lei din perioada comunismului inseamna aproximativ 13.000 de lei in zilele noastre.