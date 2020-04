Cornel Dinu il acuza pe Lita Dumitru de tradare

Ziare.

Dinu afirma ca Lita Dumitru i-ar fi spus selectionerului Pisti Covaci ca Dinu spune despre el ca e "bozgor" si ca din acest motiv n-a mai fost chemat la nationala de atunci."Absenta mea a fost provocata de faptul ca domnul Lita voia sa fie el capitanul. Si i-a transmis lui Pisti Covaci ca-l mai faceam bozgor. Asa au stabilit ei, ca era bine sa fie si un capitan de la Steaua , nu numai de la Dinamo . Cred ca am pierdut vreo douazeci de selectii in acea perioada, inainte sa fiu readus la lot", a spus Dinu pentru Gsp.ro Apoi, Dinu a lansat acuzatii si la adresa lui Pisti Covaci, considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istorie."La fiecare actiune a nationalei aveam o indemnizatie de efort 1.000 de lei. De la club luam 2.000 de lei lunar, tot ca indemnizatie. Cand sa ridicam banii, dupa partida cu Ungaria, pe lista cu convocatii era o liniuta in dreptul numelui meu, nu scria '1.000 de lei', la fel ca la ceilalti. L-am intrebat pe Pisti ce se intampla. 'Pai, ai baut la Budapesta!'. 'Am baut cu tine!'. 'Da, dar eu aveam voie, tu, nu!'", a adaugat Dinu.Cornel Dinu a bifat 67 de meciuri pentru nationala Romaniei, in care a marcat de 3 ori.C.S.