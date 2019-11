Gabriela Firea comite o gafa de proportii in privinta lui Cornel Dinu

Ziare.

com

In referatul de aprobare semnat de Gabriela Firea apare insa si o gafa de proportii, Cornel Dinu fiind prezentat ca "un fost antrenor principal la Steaua Bucuresti"."Corneliu Constantin Dinu (n 2 august 1948, Targoviste), cunoscut sub numele de Cornel Dinu, este un fost jucator si antrenor de fotbal roman. A fost antrenor principal la Steaua Bucuresti, apoi a mai antrenat CS Targoviste, ASA Targu Mures, Otelul Galati U Cluj si FC Olt si a fost selectioner a echipei nationale de fotbal al Romaniei in campania de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal 1994, drept pentru care a si fost decorat cu Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a", se arata in raportul de aprobare semnat de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, citat de Mediafax. Dinu este legenda clubului Dinamo si nu a avut niciodata legatura cu clubul militar.Dimpotriva, fostul fundas central este considerat unul dintre cei mai mari rivali din istoria Stelei.C.S.