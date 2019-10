DNA: Doi fosti consilieri generali au luat spaga pentru un PUZ care permitea construirea unui supermarket in nordul Capitalei

N-a vrut sa asigure interimatul

Politicianul este acuzat ca ar fi primit 15.000 de euro in sediul CGMB si alti 150.000 de lei pentru a-si exercita influenta in vederea aprobarii unui proiect de hotarare privind Planul de Urbanism Zonal (PUZ) ce privea construirea unui supermarket pe un teren situat in zona Soseaua Bucuresti-Ploiesti.In acelasi caz, procurorii DNA au mai pus-o sub acuzare pe Manuela Violeta Popescu, consilier general si presedinte al Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului de pe langa Primaria Capitalei, pentru complicitate la trafic de influenta, dar si pe administratorul unei societati comerciale, potrivit unui comunicat DNA, remis vineri"In perioada 2012-2013, inculpatul Pieptea Cornel, in calitatea mentionata mai sus, a pretins si primit prin intermediul inculpatei Popescu Manuela Violeta, de la administratorul unei societati comerciale, sumele de 15.000 euro () si 150.000 lei, pentru a-si exercita influenta asupra consilierilor din cadrul CGMB, in vederea aprobarii unui proiect de hotarare privind Planul de Urbanism Zonal (PUZ) ce privea construirea unui supermarket pe un teren situat in zona Sos. Bucuresti-Ploiesti," acuza DNA.Potrivit sursei citate, banii ar fi fost remisi in doua transe inainte si dupa aprobarea hotararii ce privea PUZ-ul respectiv (18 decembrie 2012).Cornel Pieptea a fost deputat in Parlamentul Romaniei in legislatura 2008-2012. Dupa anul 2012 a fost ales in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, unde a fost liderul grupului consilierilor partidului sau si a fost si viceprimar al Capitalei.In septembrie 2015, el a surprins prin faptul ca nu a vrut sa asigure interimatul in locul primarului general, Sorin Oprescu, aflat in arest preventiv."Consider ca pozitia de viceprimar este mai degraba o functie tehnica, specifica unui specialist in administratie si in acest spirit am cautat sa imi exercit mandatul. Tocmai de aceea, nu mi-am depus nici candidatura in cursa interna din cadrul Partidului National Liberal pentru desemnarea candidatului la Primaria Capitalei.In acest fel am considerat ca trebuie sa imi confirm pozitiile publice exprimate anterior prin care am precizat ca obtinerea mandatului de primar general nu este un obiectiv personal", a anuntat Pieptea pe pagina de Facebook.I.S.