Ridicolul domn Contra

Nu am fost un suporter al lui Cosmin Contra inca de cand acesta a fost numit de Razvan Burleanu la carma nationalei si cumva istoria a demonstrat ca tot ce am sustinut in urma cu doi ani s-a adeverit."Gurita" este un antrenor lipsit de experienta si lipsit de cunostinte chiar elementare de fotbal modern. In epoca in care si tiki-taka-ul pare demodat, Contra a ajuns la nationala cu o imbinare de "haida, haida" si "focu' la ei!". Ori in aceste conditii era de asteptat ca deznodamantul nu putea fi decat acesta si in continuare nu inteleg ce-a fost in capul celor de la FRF atunci cand i-au oferit acest rol.In urma cu doi ani, la numirea sa in functie, domnul Contra stia ca are un singur obiectiv, anume calificarea Romaniei la Campionatul European. O responsabilitate enorma, mai ales ca, pentru prima data in istorie, vom fi si organizatori.A avut, asadar, timp berechet la dispozitie pentru a cerceta, analiza, experimenta si cei mai doriti dumneavoastra. Din cate stim, asta la nivel de discurs public al Federatiei, a avut si libertate deplina in selectie, fapt dovedit pana la un punct de selectionarea lui Mogos din Serie B sau a lui Baluta de la rezervele lui Brighton. Altfel, nu stiu de vreun fotbalist pe care Contra sa-l fi dorit la nationala si sa nu fi avut voie sa il ia.Sa recapitulam putin. Contra a venit pe un contract pe doi ani cu obiectivul calificarii la Euro. A putut chema pe cine a dorit si a avut timp pentru a cristaliza o echipa care sa se lupte pentru acest obiectiv.Stiti ce-am obtinut dupa mandatul lui "Gurita"? O nationala care n-a reusit sa bata decat Malta si Feroe in preliminarii! Atat a putut domnul antrenor Contra, sa invinga Malta si Feroe in singura competitie care il interesa in mod direct.Daca n-am avut sansa unui selectioner competent si asumat, am avut, in schimb, unul coafez, daca-mi permiteti. Pentru ca antrenorul si-a mascat serioasele carente tehnico-tactice cu "driblinguri" de imagine, majoritatea constand in promovarea unor tineri ce au stralucit sub comanda lui Radoi.Sigur ca e foarte bine sa promovezi tinerii, este chiar de dorit si am scris de mai multe ori acest lucru. Dar un antrenor care stie meserie nu ii debuteaza si atat, ci ii si face sa joace. Ori Contra nu a reusit in niciun moment sa integreze aceasta "aripa tanara" in lotul primei reprezentative si de multe ori a parut ca avem doua nationale in aceeasi echipa, una a debutantilor si cealalta a veteranilor.Va marturisesc ca as fi putut trece peste toate aceste lucruri si peste inca multe altele daca selectionerul ar fi fost un antrenor asumat. Dar aici este marea problema a lui Contra, una care probabil vine din dorinta de proiecta o imagine departe de cea reala, el nu isi asuma responsabilitatea rolului.Daca dupa meciul cu Spania ar fi iesit si ar fi spus ca a gresit grav de tot selectia, ca nu i-a asezat pe jucatori bine in teren, ca "haida-haida" nu e indicatie tactica sau ca isi cere scuze pentru niste preliminarii rusinoase, in care ne-am facut de ras, poate ca as fi crezut ca e bine intentionat. Numai ca el a facut altfel.Inaintea duelului de la Madrid a refuzat sa spuna ca pleaca, sperand probabil in vreun egal chinuit, anuntand ca are nevoie de timp, de cateva zile pentru analiza. Imediat dupa fluierul de final si-a anuntat plecarea, parand ca a facut analiza ce dura zile intregi in vreo cinci minute. Mai mult, chiar anuntul "demisiei" se inscrie in strategia coafatului, lasand impresia unei decizii responsabile. Realitatea este ca el a avut un contract determinat, cu obiectiv, iar neindeplinirea obiectivului a dus la incheierea intelegerii! Nici vorba de asumare, doar de incompetenta.N-as vrea sa inchei fara a-l mentiona pe Razvan Burleanu. Presedintele FRF este un las aproape la fel de mare. Daca la numirea lui Contra, care i-a apartinut in intregime, nu mai contenea cu pozele si laudele, acum a bagat capul in nisip si l-a trimis la inaintare pe Mihai "Lippi" Stoichita.Nici vorba sa apara Burleanu, sa isi ceara scuze pentru ca am pierdut doi ani pe mana unui selectioner slab numit de el! Seful fotbalului romanesc se tine departe de esecuri, nu isi asuma aceasta eroare uriasa si asteapta trecerea timpului ce va veni la pachet cu uitarea acestui episod rusinos.Din pacate, perspectivele nationalei sunt sumbre si tare ma tem ca Radoi va fi fortat sa preia din mers dezastrul facut de Contra si Burleanu, iar in final el va fi cel care va plati nota. Pentru ca, nu-i asa, Romania are inca sanse de calificare la Euro.