Selectionerul Romaniei a rabufnit: "Nu sunt un antrenor fricos!"

Ziare.

com

Desi spune ca nu este deranjat de critici, Contra a tinut sa ii puna la punct pe cei care l-au atacat in ultimele zile cu o serie de precizari.El spune ca Spania este o nationala foarte puternica si ca a dominat adversare mai puternice decat Romania intr-o maniera mult mai clara."Nu sunt dezamagit de critici, fac parte din viata sportiva. Niciodata nu am fost un antrenor fricos. Am incercat sa aleg exact tactica cu care am crezut ca pot sa pun in dificultate echipa Spaniei.Dar cum noi vorbim de meciurile actuale si nu vorbim de meciurile Spaniei, o sa va spun eu rezultatele pe care le-au avut spaniolii impotriva unor adversari probabil mai puternici decat noi. Da? La meciul de acasa cu Suedia, Spania a avut, in prima repriza, o posesie de 80 la suta si au avut 6-7 ocazii clare, iar portarul lor a facut mai multe minuni decat a facut Tatarusanu in prima repriza.Croatia, vicecampioana mondiala, a luat 6 pe terenul Spaniei. Cu Norvegia a pierdut 2-1, dar dupa ce Spania a ratat 6-7 ocazii. In Anglia au batut cu 2-1, dar au mai avut vreo 6-7 ocazii. Atunci Spania este o echipa care, oricare ar fi adversarul, prin jocul pe care il practica si prin jucatorii pe care ii are, prin mobilitatea pe care o are si prin posesia pe care o are, face sa sufere oricare adversar", a spus Contra intr-o conferinta de presa. Nationala Romaniei a fost invinsa acasa de Spania, scor 2-1, la capatul unui meci in care ibericii au mai avut alte 5-6 ocazii foarte mari, doar Tatarusanu limitand proportiile scorului.Duminica, la Ploiesti, Romania intalneste Malta intr-o disputa in care are nevoie de cat mai multe goluri pentru a avea si mai multe sanse de calificare la Euro 2020.M.D.