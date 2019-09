Un fost selectioner il distruge pe Contra dupa victoria chinuita cu Malta: "Antrenamente care seamana cu crosetatul bunicii!"

Ziare.

Cornel Dinu a criticat aspru antrenamentele pe care Contra le conduce cu lotul national, spunand despre acestea ca seamana cu crosatatul bunicii!In plus, acesta se indoieste de faptul ca actualul selectioner ar avea calitatile necesare pentru a ocupa aceasta functie."Mai ramane problema ca nu stiu ce se antreneaza. Eu am vazut niste antrenamente la televizor, probabil de incalzire, care seamana cu crosetatul bunicii pe timpuri. Adica pe perechi, cel din fata sta cu mainile in lateral, parca are mosorul de lana, si ala din fata strange lana si trece printre mainile lui. Antrenam ori crosetatul, ori furatul, rapiditatea la maini.Pe el l-a salvat faptul ca are actiuni de la luna la luna, ca daca avea in fiecare zi, nu rezista pana acum. Dar e vorba de capacitatea acestei Federatii de a alege oameni. Contra nu are nicio experienta si nu a rezistat nicaieri. Si este si un antrenor tanar, care nu a rezistat pe nicaieri mai mult decat un an. Are el capacitate de sinteza? Aici, in patru zile, trebuie sa faci jocul echipei, sa faci niste exercitii. Eu, ce vad, ma crucesc, in antrenamentele lor. Nu vad niciun fel de premeditare, de scheme", a declarat Cornel Dinu pentru Telekom Sport Cosmin Contra este selectioner al Romaniei de doi ani, insa nu a reusit sa impresioneze pana in acest moment cu rezultatele "tricolorilor".In preliminariile Euro 2020, turneu pe care Romania il va organiza alaturi de alte tari, Romania a avut meciuri dezamagitoare si nu a reusit sa convinga.