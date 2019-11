Anghel Iordanescu, despre plecarea lui Contra de la nationala Romaniei: "I se face o nedreptate"

Ziare.

"Generalul" considera ca fostul selectioner al Romaniei nu trebuie considerat singurul vinovat pentru ratarea calificarii din preliminarii la EURO 2020."Nu trebuie sa punem totul in carca lui Contra. Si-a dorit sa califice echipa, a facut si greseli, dar nu e singurul vinovat. I se face o nedreptate, mai ales prin ce s-a petrecut in ultima perioada, cand a fost injurat, blamat", a spus Anghel Iordanescu la National FM, potrivit Gazetei Sporturilor "Intr-adevar, unii care l-au criticat aveau aceasta competenta. Dar sunt si multi care cred ca daca ai fost un simplu purtator de ghete poti sa spui ce iti trece prin cap. Alaturi de Contra vina o are si FRF prin Comisia Tehnica, prin membrii Comitetului Executiv, care au mers in toate deplasarile. Comisia Tehnica trebuia sa-l cheme periodic la raport si, daca observa ca in jocul echipei apar probleme, sa-l sfatuiasca", a mai adaugat acesta.Totusi, Iordanescu i-a gasit o mare greseala lui Cosmin Contra: "O veche regula din fotbal pe care eu am invatat-o de la Stefan Kovacs spune ca nu poti juca cu ambii fundasi centrali tineri. Obligatoriu e ca macar unul sa aiba experienta".Cosmin Contra si-a anuntat luni noaptea, dupa infrangerea categorica in fata Spaniei, plecarea din functia de selectioner al Romaniei.Doi ani si doua luni a rezistat Contra la carma "tricolorilor".