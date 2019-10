Contra a rabufnit: Ma intreaba, "Mister, asa slabi suntem? Chiar nu facem nimic bine?"

Ziare.

Selectionerul Romaniei considera ca presa si oamenii de fotbal vad doar partile negative si trec cu vederea lucrurile pozitive."Nu vrem sa avem un discurs pozitiv. Asa suntem noi. Am fost mai mult judecat pentru reactia la adresa lui Puscas mai mult decat s-a vorbit de meci. Mai mult decat de repriza a doua facuta cu Spania (scor 1-2). Nu s-a vorbit ca am jucat cu Norvegia cu doi fundasi centrali de 22, 23 de ani. Nu s-a vorbit cat au alergat jucatorii nostri, nu s-a vorbit ca am avut 4-5 ocazii cu Norvegia si ca am primit un gol in minutul 92 dintr-o greseala. Nu s-a vorbit ca dupa ce s-a facut 1-1 noi am avut 2-3 ocazii, nu s-a vorbit ca la ultima faza au fost sase jucatori de-ai nostri in careul advers cand arbitrul a oprit jocul. Nu s-a vorbit...", a spus Contra intr-o interventie la Digi Sport "Chiar daca nu am facut o repriza buna, a doua, cu Spania. N-a mai contat, n-a contat ca am avut ocaziile pe final, nu conteaza ca o echipa are o jumatate de ocazie si da gol. Mie nu mi s-a parut un joc slab in Feroe, in fata unei echipe care s-a baricadat in aparare. Am castigat cu 3-0 si s-a vorbit de parca am pierdut cu 3-0. Toate aceste comentarii nu fac bine jucatorilor", a adaugat acesta.Aceste reactii au fost remarcate si de jucatorii nationalei Romaniei, dupa cum chiar Contra dezvaluie: "Ma intreaba, 'Mister, asa slabi suntem? Chiar nu facem nimic bine?'"."Tricolorii" au castigat cu 3-0 in Insulele Feroe si au remizat, scor 1-1, cu Norvegia, pe teren propriu.