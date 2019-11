Contra explica de ce a hotarat sa plece de la nationala Romaniei si lanseaza un atac la adresa jucatorilor

Ziare.

Totodata, Cosmin Contra, al carui contract cu FRF expira la sfarsitul acestui an, a lansat un atac la adresa jucatorilor, de la care se astepta sa aiba "o alta mentalitate""Pentru ca nu mi-am indeplinit obiectivul am hotarat sa nu mai continui. Sper ca jucatorii sa inteleaga ca la un nivel asa de inalt trebuie sa aiba o alta mentalitate. Cred ca am meritat un pic mai mult respect pentru ceea ce-am facut la nationala... Am vazut acum pe ce persoane te poti baza si pe care nu", a anuntat Contra in fata jurnalistilor."Vreau sa-i multumesc lui Razvan Burleanu ca mi-a dat aceasta sansa, de a fi selectionerul Romaniei, si sa le cer iertare suporterilor pentru aceasta calificare ratata. As fi fericit ca nationala sa se califice la European prin play-off, dar trebuie ceva mai mult din partea jucatorilor", a completat acesta.Conform ultimelor informatii, selectionerul de la tineret, Mirel Radoi, e favorit sa-i ia locul lui Cosmin Contra la nationala mare.Doi ani si doua luni a petrecut Cosmin Contra in functia de selectioner al Romaniei.I.G.