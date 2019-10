Contra explica schimbarea lui Mitrita: "Nu numai el a fost pe teren"

Ziare.

"Cand pierzi doua puncte importante in cursa calificarii in minutele de prelungire, e clar ca exista o dezamagire, dar pe de alta parte nu pot sa nu incep prin a felicita jucatorii pentru efortul pe care l-au depus in acest joc, pentru felul in care s-au luptat din primul minut pana in minutul 96 cu jucatorii din Norvegia si imi pare nespus de rau, pentru ei in primul rand, ca nu am reusit sa castigam cele trei puncte. Eu sunt dezamagit de rezultat, pentru ca eu cred ca in seara asta baietii meritau cele trei puncte. Toata lumea e dezamagita, pentru ca au facut tot ce era omeneste posibil sa castige si nu am ce sa le reprosez, pentru ca am avut penalty ratat, am avut apoi ocazie imensa a lui Florin Andone, nu stiu daca a intrat mingea in poarta sau nu, apoi inca doua, trei ocazii prin care puteam sa linistim jocul si din pacate primim un gol in minutele de prelungire, care face, bineinteles impreuna cu rezultatul din Suedia, sa nu mai depindem chiar de noi. Depindem de noi, dar nu in mare masura.Nu am niciun scenariu in minte, cred in aceasta calificare, le-am transmis si baietilor si daca avem aceasta determinare eu cred ca vom scoate patru puncte din urmatoarele doua meciuri si ne vom califica. Nu trebuie sa joace pentru mine, trebuie sa joace pentru ei, asa cum o facut-o azi si au jucat pentru cei 30.000 de copii care au venit si i-au incurajat. Sansele sunt aceleasi, ne trebuie un egal in Spania. Cum au facut egal Norvegia si Suedia, putem face si noi un egal in Spania. Dar prima data trebuie sa ne gandim la meciul cu Suedia, pentru ca ala este cel mai important. Dar daca vom vedea Romania ca in seara asta nu am nici cel mai mic dubiu ca vom castiga cu Suedia", a declarat Contra.Tehnicianul a laudat prestatia marcatorului golului Romaniei in partida cu Norvegia, Alexandru Mitrita, dar a precizat ca acesta i-a solicitat schimbarea: "Mitrita avut o evolutie foarte buna, ca si ceilalti jucatori. Nu numai Mitrita a fost pe teren astazi, chiar daca el a facut in multe momente diferenta, este un jucator care este capabil sa faca lucrul asta., eu l-am tinut pe teren pentru ca vedeam ca pe spatiile care s-au creat in momentul deschiderii scorului de catre noi Mitrita era un jucator esential, nu am vrut sa il schimb. Si Paul Anton mi-a cerut schimbare, nu erau preschimbari prevazute, dar a trebuit sa le fac pentru ca jucatorii mi-au cerut acest lucru".Cosmin Contra a tinut sa le multumeasca organizatorilor excursiilor prin intermediul carora aproximativ 30.000 de copii au putut asista la partida cu Norvegia, in conditiile suspendarii dictate de UEFA."Le multumesc din inima celor care au organizat aceste excursii, pentru ca acesti copii au fost al 12-lea jucator. Ne pare rau ca nu am putut sa le oferim cele trei puncte. Eu ma bucur ca am putut avea aceasta atmosfera de la 30.000 de copii", a mai spus Cosmin Contra.Selectionatele Romaniei si Norvegiei au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), marti seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020 la fotbal.