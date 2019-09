Contra isi apara tactica si da vina pe jucatori dupa infrangerea cu Spania

Ziare.

Tehnicianul sustine ca sistemul 5-3-2 era perfect pentru a-i surprinde pe iberici, numai ca fotbalistii pe care el i-a selectionat au fost...fricosi."Depindem de noi fiindca avem 3 meciuri acasa si unul in deplasare pe care trebuie sa le castigam. Daca vom avea nevoie de un punct in Spania, ne vom juca calificarea in Spania. Orice meci in pierzi, sansele devin mai mici. Din punct de vedere tactic, cred ca am gasit formula cu care puteam sa-i surprindem pe spanioli.Am intrat cu frica in prima repriza, chiar daca le-am spus sa nu faca asta. Teama de a face ceea ce am facut in a doua repriza. Din pacate, incepem sa jucam cand avem un handicap de doua goluri si jucam bine pe final. Ar trebui sa facem acest lucru de la inceput, dar din pacate nu am reusit. O sa analizam partida din aceasta seara si sa vedem ce am fi putut face mai mult", a spus Contra la conferinta de presa. Nationala Romaniei a fost invinsa pe teren propriu de Spania, scor 2-1, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020.A fost o partida in care "tricolorii" au fost dominati copios, scorul fiind mult limitat de interventiile excelente ale portarului nostru, Ciprian Tatarusanu In etapa urmatoare a preliminariilor, Romania va intalni Malta, duminica de la ora 19:00, la Ploiesti.M.D.