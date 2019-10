Contra reactioneaza dupa criticile primite in ultimele zile

Ziare.

com

Selectionerul Romaniei si-a cerut din nou scuze pentru comportamentul sau."Vreau sa-mi cer scuze pentru comportamentul meu din meciul cu Norvegia, Nu am fost la inaltimea asteptarilor din postul de selectioner. Dar tensiunea unui meci atat de important era foarte mare", s-a scuzat Contra intr-un video postat pe contul sau de Instagram."Imi cer scuze tuturor suporterilor romani. In acelasi timp, trebuie sa continuam sa luptam pentru ca avem in continuare sanse sa ne calificam la EURO 2020. Hai, Romania", a completat "Gurita".Cosmin Contra a fost surprins de camerele TV injurandu-l pe George Puscas dupa ce acesta a ratat penaltiul dictat pentru Romania in minutul 52.Dupa terminarea intalnirii, Cosmin Contra i-a cerut scuze lui George Puscas, dezvaluind, totodata, ca penaltiul trebuia sa fie executat de Nicolae Stanciu.1-1 s-a terminat partida dintre Romania si Norvegia, dupa golurile marcate de Mitrita (min.62) si Sorloth (min.90+2).I.G.