Cosmin Contra a facut lista cu inlocuitorii sai la carma nationalei Romaniei: "Va dau 3 nume si inca un al 4-lea"

"Gurita" propune chiar si cativa tehnicieni care ii pot lua loc, in cazul in care nu reuseste sa califice reprezentativa "tricolora" la Campionatul European de anul viitor."Daca nu ma calific la Euro, contractul meu se termina in decembrie. Cand spun un lucru, asa ramane. E greu sa spun cine ar trebui sa-mi ia mie locul. Va dau 3 nume si inca un al 4-lea. Dupa mine: Dan Petrescu, Hagi sau Olaroiu, iar pe viitor, Mirel Radoi, 100%", a spus Contra la ProX.Un alt tehnician care poate ocupa un loc pe banca "tricolorilor" e Adrian Mutu, in opinia lui Contra."Poate si Adi Mutu, pe viitor. Mutu e foarte preocupat de meseria asta. Suntem in contact, are rezultate foarte bune la echipa secunda a lui Wahda, e un antrenor care va face pasi mari spre o cariera buna in continuare. Oricare dintre cei despre care v-am spus poate fi selectioner. Si Marius Sumudica e un antrenor care a demonstrat in ultimii ani ca face lucruri foarte bune. Daca el va dori sa faca pasul spre nationala, e un antrneor care poate sa conduca aceasta echipa", a completat acesta.Vezi si: Contra anunta cand ar putea pleca de la nationala Cosmin Contra pregateste nationala Romaniei din toamna anului 2017.