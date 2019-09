Cosmin Contra a prefatat meciul dintre Romania si Spania

Ziare.

"Intotdeauna transmit jucatorilor inaintea meciurilor ca vreau sa castig indiferent de adversar. Daca la sfarsitul celor 90 de minute as fi multumit cu un egal cu Spania? Trebuie sa zic ca da, nu pot sa nu fiu realist. Un egal la sfarsitul celor 90 de minute ar fi foarte bun. Dar inainte de meci eu le transmit jucatorilor ca trebuie sa faca totul pentru a castiga. Este clar ca Spania va domina partida. Spania domina orice adversar in momentul de fata. De aceea e important sa fim 100% din toate punctele de vedere. Am in minte cateva formule de prim unsprezece. Am in minte cam 90% dintre jucatori, la fel planul tactic si cum vom incepe. De asemenea, daca primim gol cu ce putem sa venim in plus. Trebuie sa avem curaj sa le punem probleme cand avem mingea. Daca ne vom apara tot meciul va fi greu sa tinem piept Spaniei", a afirmat el."Incercam sa echilibram fortele, incercam sa facem un meci perfect din punct de vedere tehnico-tactic, iar ca atitudine trebuie sa fim la un nivel foarte mare. Iar cu toate aceste lucruri, plus o zi mai putin buna a Spaniei, atunci vom avea sansa noastra de a castiga. Poate eu voi incerca sa aduc o surpriza in primul unsprezece, dar cred ca ei se asteapta la asa ceva, vom vedea maine. Am incercat sa lucrez ceva diferit, poate alt sistem. Avem jucatori care sa faca posesie, avem jucatori care sa ii puna in dificultate pe spanioli, dar trebuie sa aiba curaj", a explicat selectionerul.Meciul cu Spania este unul special pentru Cosmin Contra. "E un meci mai special, desi toate sunt speciale pentru mine la echipa nationala. Dar acesta este un pic mai special pentru ca Spania este a doua mea casa, familia mea traieste la Madrid, baiatul meu s-a nascut acolo, cunosc multi jucatori din actuala echipa a Spaniei, pe unii i-am si antrenat... deci e clar ca e un pic mai special data fiind apropierea mea fata de fotbalul spaniol", a precizat el.Contra a mentionat ca este cu sufletul alaturi de fostul selectioner al Spaniei, Luis Enrique, a carui fiica a decedat in urma cu cateva zile. "Imediat cand s-a intamplat am scris pe retelele de socializare ce am simtit. E o tragedie enorma ce s-a intamplat in familia lui Luis Enrique. Eu, ca si altii, am avut placerea sa fiu adversarul lui Luis Enrique. Ne cunoastem, imi pare rau pentru ce i s-a intamplat si sunt alaturi de el in aceste momente grele", a spus Contra.Referitor la retragerea capitanului Cristian Sapunaru de la prima reprezentativa, Cosmin Contra a afirmat: "Nu am luat eu decizia ca un jucator sa se retraga de la echipa nationala. Cristi Sapunaru a fost un jucator important in istoria nationalei. M-a luat prin surprindere aceasta decizie a lui. Daca trebuie sa sun pe orice jucator pe care nu il chem la nationala, indiferent daca e capitan sau nu, sa dau explicatii atunci toata lumea ar trebui sa se retraga. Nu am stiu ca trebuie sa sun jucatorii ca ei sa nu se retraga de la echipa nationala. Eu nu pot decat sa ii urez succes, ii multumesc pentru tot ce a facut la nationala. Repet, decizia lui de a se retrage m-a luat prin surprindere".Echipa nationala a Romaniei intalneste selectionata Spaniei, la 5 septembrie (ora 21:45), pe Arena Nationala din Bucuresti, si reprezentativa Maltei, in 8 septembrie (ora 19:00), pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, in cadrul grupei F a preliminariilor EURO 2020.