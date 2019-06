Cosmin Contra anunta ca ar putea demisiona de la nationala Romaniei

Ziare.

Tehnicianul in varsta de 43 de ani anunta ca nu tine cu dintii de post si ca isi poate prezenta demisia in orice clipa, daca va simti ca jucatorii nu trag pentru calificarea la Campionatul European de anul viitor.De asemenea, Contra spune ca exista posibilitatea sa plece de la nationala Romaniei chiar daca se va califica la turneul final din 2020."Bineinteles ca plec daca nu ne calificam! Clar, fara discuti... Poate si daca ne calificam la Europene, voi pleca dupa turneul final! Nu se stie. Asculta ce-ti spun, iar treaba asta o stiu si Mihai Stoichita, si dom' presedinte. Si acum, daca eu simt ca nu e ok, ca nu vad la jucatori flacara aceea ca vor sa ne calificam, plec! Merg la dom' presedinte si ne despartim, apoi plec a doua zi acasa la Madrid", a spus Contra pentru Fanatik "Gurita" nu duce lipsa de oferte si sustine ca a refuzat propuneri foarte importante de cand a devenit selectionerul Romaniei"Nu sunt genul sa ma laud, dar am refuzat cateva oferte foarte importante in perioada asta. Oferte sunt, intotdeauna, crede-ma!. Ca sa faca lucrurile mai bine ca mine. Nu am fost niciodata genul care sa tina de scaun. Dar, in acelasi timp, simt ca am facut si lucruri bune la echipa nationala, dar nu sunt scoase in relief", a continuat acesta.Cosmin Contra se afla la carma nationalei Romaniei din luna septembrie a anului 2017.Cu Contra pe banca, "tricolorii" au disputat pana in prezent 18 meciuri, inregistrand 11 victorii, 5 egaluri si doar doua infrangeri.