Cosmin Contra, in presa din Spania: Ce le-a spus ibericilor despre Ianis Hagi

Ziare.

com

Contra nu crede ca meciul va fi mai usor fiindca Spania are un nou selectioner, Robert Moreno."Niciodata nu e momentul potrivit sa joci cu Spania. Tinand cont de calitatea jucatorilor sai, nu conteaza ca e inceput de sezon. Cat despre antrenor... de asemenea nu conteaza, fiindca de fapt nu l-au schimbat. Moreno a fost mereu cu ei de cand Luis Enrique a fost numit selectioner, de aceea nu cred ca schimbarea va fi un factor important", a estimat fostul jucator al lui Alaves, Atletico Madrid si Getafe.El a mentionat de ce ar fi nevoie pentru ca Romania sa invinga Spania: "Trebuie sa facem meciul perfect tactic si fizic. Spania cu jocul sau de posesie si stilul sau de joc isi domina toti adversarii, trebuie sa alergi mai mult ca ei fiindca tactic trebuie sa fii impecabil. Vom incerca sa nu le oferim spatii, sa jucam foarte grupati si sa incercam sa iesim rapid si sa lovim pe contraatac", a spus selectionerul.El vorbit despre nationala de tineret, care a atins semifinalele recentului Campionat European."Au facut un turneu foarte bun si speram ca aceasta experienta le va da incredere pentru a juca bine la prima reprezentativa. Trebuie insa sa fim realisti, una e sa joci la categoriile inferioare si alta la nationala mare: altii sunt adversarii, ei au mai putina experienta... sunt factori ce influenteaza mult randamentul. E clar insa ca am incredere, am adus opt jucatori si sper si doresc ca vor juca asa cum au facut-o la ultimul European", a afirmat Contra.Despre Ianis Hagi, el a spus: "Numele Hagi atrage multi scouteri. A facut un pas important semnand cu campioana Belgiei, Genk, si acum se adapteaza incetul cu incetul in aceasta tara. Va juca in Liga Campionilor si speram ca isi va continua ascensiunea ca jucator."Contra a apreciat ca ratarea calificarii la turneul final de anul viitor ar fi un esec: "Avem mari sperante sa ne calificam la EURO 2020. Sunt realist si stiu ca avem o grupa foarte grea cu Spania, Norvegia si Suedia, dar sa nu te califici la un mare turneu este intotdeauna un esec."Intrebat daca i s-a propus sa fie selectionerul echipei olimpice la Jocurile de anul viitor de la Tokyo, Contra a raspuns: "Nu. Va fi Radoi. El are meritul ca a calificat Romania cu nationala Under-21."Intrebat daca fotbalul romanesc este in criza, cand cluburi istorice trec printr-o perioada foarte proasta, tehnicianul a spus: "Este adevarat ca echipele cu cea mai mare traditie trec printr-o criza, de joc si de rezultate, si e clar ca asta afecteaza si nationala. Am chemat acesti jucatori care au avut un Campionat European (de tineret - n. r.) atat de bun cu certitudinea ca putem construi o mare echipa."Meciul Romania - Spania, din Grupa F a preliminariilor EURO 2020, va avea loc joi, pe Arena Nationala din Bucuresti, de la 21:45.