Cosmin Contra pleaca de la nationala Romaniei: Iata ce-a declarat dupa infrangerea cu Spania

Cosmin Contra spune ca decizia de a nu continua in functia de selectioner al Romaniei a fost luata inca de dinaintea meciului si va fi comunicata oficial in perioada urmatoare."Decizia a fost luata inainte de meci si o s-o aflati. Mi-e foarte greu, pentru ca pana la urma poti sa pierzi un meci cu Spania, dar sa n-ai atitutine n-o sa accept niciodata. Spania e mult mai buna decat Romania, dar ne-a batut in atitudine, agresivitate si tot. M-am asteptat la o alta reactie a lor dupa infrangerea cu Suedia", a spus Contra intr-o interventie la Pro TV."Imi asum aceasta vina, dar baietii trebuie sa inteleaga ca fara o schimbare de atitudine e foarte greu sa ajungi la Campionatul European. Eu n-am reusit sa le schimb aceasta atitudine, sa ajung la jucatori, cel putin in aceste ultime meciuri... Nu ma intrebati pe mine cine ar trebui sa vina in locul meu", a continuat acesta.Citeste si: Contra out, Radoi in: Selectionerul de la tineret si-a dat acordul sa preia nationala mare - surse In ceea ce priveste meciul cu Spania, Contra considera ca alta ar fi fost soarta meciului daca Adrian Rus ar fi reusit sa egaleze la scurt timp dupa primirea primului gol."Nu s-a intamplat nimic, am intalnit o echipa foarte puternica, iar eu am aliniat o echipa destul de tanara. Am incercat sa umblu la moralul jucatorilor dupa meciul cu Suedia, dar, din pacate, am luat gol foarte repede... Am avut si o ocazie la 1-0 si, daca am fi egalat, poate alta ar fi fost soarta meciului", a punctat Contra."E o infrangere dura, dar am puterea sa zambesc. Chiar daca zambesc, sunt foarte trist. E o diferenta mare intre under 21 si nationala mare, am tot zis", a conchis acesta. Nationala Romaniei a fost invinsa categoric de selectionata Spaniei intr-un meci jucat, luni seara, in ultima etapa din cadrul Grupei F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020.5-0 a fost scorul intalnirii de pe Wanda Metropolitano din Madrid, dupa golurile marcate de Fabian Ruiz '8, Gerard Moreno '33 si '43, Rus '45 - autogol, Oyarzabal '90+2.Vezi si: Grupa Romaniei din preliminariile pentru EURO 2020: Rezultate din ultima etapa si clasamentul final "Tricolorii" mai au o sansa, insa, de a ajunge la turneul final de anul viitor, prin play-off-ul Ligii Natiunilor.I.G.