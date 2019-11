Cosmin Contra, pus la zid de un fost selectioner al Romaniei

Ziare.

Tehnicianul in varsta de 78 de ani considera ca Federatia Romana de Fotbal trebuie sa-l demita pe Cosmin Contra si in niciun caz sa nu mearga la baraj cu el selectioner."FRF nu cred ca isi va asuma acest risc imens de a merge tot cu Contra. Fiindca daca il lasa pe Contra si nu se va obtine calificarea, atunci nimeni nu va ierta FRF. Practic, ar fi varianta cea mai paguboasa pentru cei de acolo fiindca lumea va ramane cu impresia ca federalii n-au facut nimic in plus", a spus Radulescu intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor Pe langa jocul slab al "tricolorilor" din meciul cu Suedia, Radulescu ii reproseaza lui Contra si injuratura la adresa lui George Puscas din timpul meciului cu Norvegia."Cand zici Contra, spui injuratura la adresa lui Puscas si prestatia umilitoare a Romaniei din meciul cu Suedia", a adaugat Raduescu."Aveam asteptari mai mari de la Contra fiindca l-am avut elev la Scoala de Antrenori si prezenta multe dintre calitatile necesare pentru a ajunge antrenor de nivel inalt. Din pacate, in aceasta campanie a facut greseli. In afara acelei injuraturi, a comis erori in pregatirea jocurilor, in selectie, de-asta spun ca FRF si-ar asuma un rism imens sa-l lase si pentru baraj", a conchis acesta.Contractul lui Cosmin Contra cu nationala Romaniei expira la sfarsitul acestor preliminarii.