Cosmin Contra, scos din sarite de doi jurnalisti norvegieni la conferinta de presa de dupa meci

Selectionerul Romaniei a fost deranjat in timp ce vorba de doi jurnalisti norvegieni, care au intrat in sala dupa startul conferintei."Stati inauntru sau stati afara? Va rog, nu e normal. Nimeni nu intra, nimeni nu iese", a tunat Cosmin Contra.2-2 a fost scorul intalnirii jucate, vineri seara, la Oslo, in cadrul Grupei F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020.Cu un sfert de ora inainte de finalul meciului, nordicii conduceau cu 2-0, dupa golurile marcate de T. Elyounoussi (min.56) si Odegaard (min.70), insa Claudiu Keseru a restabilit egalitatea cu doua goluri inscrise in minutele 76 si 90+1.Pentru nationala Romaniei urmeaza meciul din Malta, programat luni seara.I.G.