Cosmin Contra se teme de Insulele Feroe

Contra se teme de terenul artificial pe care se va disputa meciul, dar si de nationala feroeza."Este un meci foarte important pentru noi. Am mai jucat pe astfel de terenuri artificiale. Stim ca ne va fi greu, dar am incredere ca vom castiga maine. Mi-e teama de orice meci", a declarat Cosmin Contra in carul conferintei oficiale de presa de dinaintea meciului, potrivit Fanatik."Insulele Feroe a avut meciuri in care a dominat orice adversar. Chiar noi la Cluj am avut momente in care am fost dominati de Insulele Feroe. E periculoasa si pentru ca se joaca pe teren artificial. Am jucat aici in 2008, cand a marcat Cocis, nu a fost usor", a mai spus selectionerul.Meciul dintre Romania si Insulele Feroe se va juca sambata, de la ora 19:00 - ora Romaniei, la Torshavn.Jocul va fi transmis in direct de site-ul Ziare.com.