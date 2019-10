Dumitru Dragomir dezvaluie motivul pentru care Contra nu l-a mai convocat la nationala pe Mitrita

Ziare.

com

Potrivit fostului sef de la Liga Profesionista de Fotbal, fotbalistul roman in varsta de 24 de ani ar fi avut o iesire nervoasa la actiunea nationalei din luna februarie.Mitrita l-ar fi injurat pe Cosmin Contra dupa ce acesta l-a schimbat la pauza meciului din Suedia, iar apoi l-a lasat in afara lotului pentru meciul cu Insulele Feroe."Poate Contra a vrut sa-i dea o lectie pentru ca l-a luat la injuraturi. Cand l-a injurat antrenorul pe jucator, e vinovat. Cand il injura jucatorul pe antrenor, nu? Am spus eu vreo minciuna?! Eu va spun adevarul. I-a luat Mitrita la injuraturi pe toti. Si de morti si de toti!", a spus Dragomir la PRO X Vezi si: Un oficial FRF explica de ce Mitrita n-a fost convocat in ultima perioada la echipa nationala Alexandru Mitrita a marcat un gol si a oferit o pasa de gol in victoria Romaniei din Insulele Feroe, cu 3-0, in conditiile in care a fost introdus pe teren in minutul 69.Apoi, contra Norvegiei, fotbalistul in varsta de 24 de ani a fost introdus din primul minut si a marcat unicul gol al reprezentativei noastre in partida incheiata la egalitate, scor 1-1.