Federatia lui Burleanu il dorea in continuare pe Contra la echipa nationala: Iata de ce a plecat fostul selectioner

Ziare.

com

Fost "secund" al lui Contra la prima reprezentativa, Adi Mihalcea a dezvaluit ca "Gurita" fusese convins de Burleanu si de Mihai Stoichita , directorul tehnic al FRF , sa continue.Antrenorul a decis pana la urma sa plece inainte de baraj dupa infrangerea umilitoare din duelul cu Spania, intr-un meci fara miza."A fost o discutie dupa meciul cu Suedia si pana in meciul cu Spania, o discutie intre Cosmin, domnul presedinte si domnul Stoichita, in care si-au manifestat intentia de a continua pana dupa meciurile de baraj. Noi, prin comportarea noastra buna sau proasta, am reusit sa mai avem o sansa pentru a ne califica la Campionatul European.Asteptam de la meciul cu Spania ceva, o reactie din partea jucatorilor. Care nu s-a intamplat. Si atunci, Cosmin a considerat ca e mult mai indicat ca noi sa plecam si sa vina un alt selectioner. E nou, poate fi mai bun, mai putin bun, nici nu mai conteaza. E nou, cu idei noi si jucatorul poate reactiona. Exact cum am venit si noi. Am venit dupa ce calificarea era compromisa si am avut doua meciuri , pana am terminat preliminariile trecute, foarte bune", a declarat Adrian Mihalcea pentru Telekom Sport Adus la echipa nationala pentru a forma un nou lot si a ne califica la Euro 2020, Contra si-a ratat cu brio obiectivele.Desi a promovat foarte multi jucatori tineri, putini dintre acestia au reusit sa ramana in angrenajul primei reprezentative, iar in privinta rezultatelor lucrurile sunt si mai clare.Romania nu a reusit sa invinga decat Malta si Feroe in preliminarii, cele mai bune rezultate fiind remizele cu Norvegia, formatie ce a ratat si ea calificarea la Euro 2020.Contra a fost inlocuit cu selectionerul de la "tineret", Mirel Radoi , acesta urmand a conduce echipa nationala in urmatorii doi ani.