FRF clarifica situatia lui Contra: Iata ce se intampla cu selectionerul Romaniei

Forul condus de Razvan Burleanu transmite ca nu a luat legatura cu niciun alt tehician pentru a negocia preluarea nationalei."Selectionerul Cosmin Contra are un contract ferm cu Federatia Romana de Fotbal, aflat in desfasurare, astfel ca FRF nu a contactat niciun alt antrenor in vederea numirii ca selectioner, acum sau la finalul mandatului lui Cosmin Contra. Avem incredere in actualul selectioner si consideram ca respectul trebuie sa constituie totdeauna un principiu esential in relatiile dintre toti cei implicati in fenomenul fotbalistic.FRF nu a discutat cu niciun antrenor numirea ca selectioner la finalul mandatului lui Cosmin Contra sau inlocuirea acestuia cu un alt tehnician", se arata in comunicatul Federatiei Gazeta Sporturilor a scris in editia de marti ca FRF a inceput negocierile cu Marius Sumudica pentru preluarea nationalei la finalul preliminariilor.Neincrezatori in capacitatea lui Contra de a duce prima reprezentativa la turneul final, "federalii" ar fi decis sa inceapa de acum discutiile pentru a avea o varianta de rezerva in cazul unui esec.La randul sau, Sumudica s-ar fi aratat dispus sa vina la echipa nationala , asta desi in trecut spunea ca nu ii place rolul de selectioner.