Gabi Balint il critica pe Cosmin Contra

Atacantul lui Reading a luat mingea si a executat desi jucatorul desemnat de Cosmin Contra era Nicolae Stanciu, iar Gabi Balint ii reproseaza selectionerului ca n-a fost atent la faza.De asemenea, Balint numeste penibil momentul in care Contra a fost surprins de camerele TV injurandu-l pe George Puscas, dupa ratarea loviturii de la 11 metri."E un moment de indisciplina tactica, pentru ca nu e permis ca din moment ce antrenorul desemneaza un executant, un alt jucator sa ia mingea si sa bata fara sa fie desemnat, cu putere de la el. Cosmin in loc sa fie atent, era cu spatele. Cred ca nici nu stia cine bate, se uita in tribuna. Nu am inteles", a spus Balint la Digi Sport "Momentul a fost penibil. Cu reprosul care s-a vazut in toata tara, pacat", a continuat acesta.52 e minutul in care George Puscas a ratat penaltiul.Vezi: Reactia lui Cosmin Contra dupa remiza cu Norvegia: I-a cerut scuze jucatorului pe care l-a injurat pe teren 1-1 s-a terminat partida dintre Romania si Norvegia, dupa golurile marcate de Mitrita (min.62) si Sorloth (min.90+2).In urma acestui rezultat, clasamentul in Grupa F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020 arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 11 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.