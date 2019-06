Gica Popescu il critica dur pe Cosmin Contra

Ziare.

Noul presedinte al Viitorului ii reproseaza selectionerului ca foloseste aceeasi jucatori care sunt chemati de mult timp la nationala in loc sa mizeze pe tineri."El mizeaza pe aceeasi jucatori care vin de ani de zile la echipa nationala si au aceleasi rezultate, adica nu au rezultate. Am o parere de rau ca nu a avut curaj sa joace cu o echipa mult mai ofensiva. Jucatorii trebuie sa joace pe valoare, nu pe experienta", a spus Gica Popescu pentru Telekom Sport "Tudor Baluta, Man si Ianis pot juca fara probleme in echipa nationala. Incercam de atata timp, de atatea calificari cu aceiasi si aceiasi jucatori si nu avem rezultate. Oare nu trebuie sa le dam incredere celor care au dovedit si astazi, in ultimele 30 de minute, ca sunt viitorul echipei nationalei?", a adaugat acesta.Titularizarea lui Gicu Grozav l-a deranjat pe fostul capitan al nationalei Romaniei: "A facut un meci foarte slab. Cred ca nu se astepta nimeni sa il vedem in echipa de start. Fiecare antrenor are niste optiuni pe care merge, el a mers pe mana lui Grozav, pe mana lui Anton. A mizat pe experienta unor jucatori, dar ultimele 30 de minute au dovedit ca alta ar fi trebuit sa fie echipa in seara aceasta".Citeste si: Nationala Romaniei, pusa la zid dupa egalul din Norvegia: "E un scor mincinos. Total mincinos" 2-2 a fost scorul intalnirii jucate, vineri seara, la Oslo, in cadrul Grupei F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020.Cu un sfert de ora inainte de finalul meciului, nordicii conduceau cu 2-0, dupa golurile marcate de T. Elyounoussi (min.56) si Odegaard (min.70), insa Claudiu Keseru a restabilit egalitatea cu doua goluri inscrise in minutele 76 si 90+1.Pentru nationala Romaniei urmeaza meciul din Malta, programat luni seara.