Gigi Becali cere demisia lui Cosmin Contra: "Asa ceva este inacceptabil, inadmisibil"

Ziare.

com

Finantatorul lui FCSB catalogheaza iesirea lui Contra din meciul cu Norvegia drept inadmisibila."Eu nu am nimic cu Contra, dar m-a lasat fara cuvinte ce a facut. Nu ai cum sa injuri asa. Nici nu stiu ce sa mai comentez. Este inadmisibil, e inadmisibil. Nu ai voie sa faci asa ceva. Cum sa faci asa ceva? Cum sa injuri in halul ala? Nu ai cum. Asa ceva este inacceptabil, inadmisibil. Nu se poate asa ceva", a spus Becali intr-o interventie la Digi Sport "Daca ar trebui sa mai ramana la nationala? V-am zis ca nu se poate asa ceva. Nu ai cum sa faci asa ceva. Federatia stia ca face asa ceva... poate ne ajuta Dumnezeu sa ne calificam, dar... ", a continuat acesta.Vezi: Reactia FRF dupa ce Contra l-a injurat pe Puscas Cosmin Contra a fost surprins de camerele TV injurandu-l pe George Puscas dupa ce acesta a ratat penaltiul dictat pentru Romania in minutul 52.Dupa terminarea intalnirii, Cosmin Contra i-a cerut scuze lui George Puscas, dezvaluind, totodata, ca penaltiul trebuia sa fie executat de Nicolae Stanciu.1-1 s-a terminat partida dintre Romania si Norvegia, dupa golurile marcate de Mitrita (min.62) si Sorloth (min.90+2).