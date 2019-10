Ianis Hagi, noul numar 10 al nationalei Romaniei: Vezi reactia neasteptata a lui Cosmin Contra

Ziare.

com

Selectionerul Romaniei considera ca numarul 10 de la nationala nu e atat de important pe cat se discuta despre el."Trebuie sa il intrebati pe el. Se face prea mare tam-tam asupra purtarii numarului 10. Sunt foarte putine echipe care au numar 10 in echipa de start. Ma bucur ca e o traditie. Speram ca acest numar sa fie cu noroc pentru Ianis si, daca maine va juca, sa ii dea energie de a juca bine", a spus Contra inaintea meciului cu Insulele Feroe, potrivit Digi Sport "A facut pasi importanti, a plecat repede din Romania. A avut in Belgia putine probleme de adaptare, dar ultimele meciuri ne-au aratat ca isi face loc in echipa totularilor lui Genk", a mai spus selectionerul.Vezi: Ianis Hagi, noul numar 10 al nationalei Romaniei - oficial Ianis Hagi va imbraca in premiera tricoul cu numarul 10 la nationala mare a Romaniei, la meciurile cu Insulele Feroe si Norvegia.