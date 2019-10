Jucatorul surpriza adus de Contra la echipa nationala se destainuie: "Am plans cand am vazut convocarea"

Ziare.

com

Mogos, care evolueaza in Serie B, la Cremonese, marturiseste ca si-a indeplinit un vis prin aceasta convocare."Am plans cand am vazut convocarea, cred ca e un vis pe care toti il au. E o placere sa fiu aici, sunt bucuros si abia astept sa incep aventura asta. Cand esti mic e greu sa crezi in chestiile astea. Mai intai munca si dupa aia te gandesti ca toate visurile sa fie implinite. Nu pot sa spun nimic despre mine, nu imi place sa vorbesc despre mine, eu vorbesc in teren iar lumea poate sa spuna orice. Nationala mi-a lasat o impresie buna pana acum, avem multe sanse sa facem bine si deja astept sa ajung la baieti in cantonament si sa vad si eu cum e acolo.Il cunosc pe Puscas, am jucat contra lui in Italia, am jucat contra lui Radu acum doi ani si l-am cunoscut pe capitanul Chiriches la un amical contra lui Napoli . Nu apreciez pe nimeni in mod deosebit. Cand eram mic simaptizam cu Vasluiul, era echipa. Din pacate stiti cum s-a terminat", a declarat jucatorul la Telekomsport Acesta nu a ascuns faptul ca nu stia ca Romania are terenul suspendat pentru duelul cu Norvegia, insa crede ca si copiii care vor ajunge in tribune vor face o atmosfera frumoasa."Mi-a spus frate-miu ca jucam fara fani cu Norvegia si imi pare rau, pentru ca daca era toata Arena Nationala plina era al 12-lea om in camp pentru noi. Dupa mine, si cu copiii aia o sa fie frumos."Vasile Mogos este convocat in premiera la echipa nationala , el fiind monitorizat de selectionerul Contra mai bine de un an.