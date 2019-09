Netalentatul domn Contra

Ziare.

Rar mi-a fost sa vad chiar si in fotbalul romanesc, atat de pacatos, un om mai putin asumat decat Contra, al carui singur obiectiv pare a fi acela de a nu fi aratat cu degetul.I-am ascultat conferinta de presa de la finalul partidei cu Spania, pierduta cu scorul de 1-2 pe National Arena , cu sentimentul ca sunt luat e prost. Vorba lui Gigi Becali , celalalt mare neasumat din fotbal, cel care intotdeauna da vina pe altii pentru greselile lui si care isi asuma cu un tupeu incredibil realizarile colaboratorilor, selectionerul incerca sa ne convinga ca zapada e neagra!Cum sa spui ca ai avut ghinion in fata Spaniei dupa un meci in care echipa ta nu a existat 70 de minute si a devenit competitiva abia dupa ce adversarii au ramas in inferioritate numerica? Cum, Contra, cum?Daca noi am avut ghinion cu doua ocazii ratate pe final, spaniolii ce Dumnezeu au avut cu cele 374 de sanse mari de gol de pana atunci?Apoi, cat de nesabuit trebuie sa fii sa dai vina pe jucatori , care ar fi fost fricosi, si sa iti aperi tactica demna de "focu' la ei" al lui Halagian ce a ingropat practic echipa?In primul rand, jucatorii acestia pe care selectionerul spune ca nu ii intelege si ca nu isi explica de ce au jucat asa fricos mai ales in prima repriza sunt convocati de el. Nationala Romaniei de astazi este expresia antrenorului Contra, asa ca antrenorul Contra ar trebui sa fie cel care are explicatia jocului mai putin reusit.Apoi, ca un Pinochio desavarsit, selectionerul uita ca ne-a mai servit platouri asemanatoare dupa fiecare meci important si, evident, ratat, din mandatul sau. Dupa infrangerea cu Suedia, cand din nou Romania a facut o prima repriza penibila, a spus ca jucatorii au fost "timizi" si au "facut cadou" cele doua goluri . Dupa egalul extrem de norocos cu Norvegia, cand "tricolorii" au jucat din nou slab in prima repriza, ii critica pe fotbalisti si spunea ca nu au respectat tactica pregatita la antrenamente.Dar nu cumva, domnule Contra, de doi ani antrenor al echipei nationale, cand jucatorii pe care tu ii convoci si ii pui in teren isi fac o traditie din a face prime reprize slabe problema reala e la tine? Nu cumva trebuie sa te uiti putin in oglinda si ne explici ce anume greseste antrenorul de Romania incepe mereu slab meciurile?Nu in ultimul rand, debuturile cu care se lauda tehnicianul sunt si ele mici minciuni. Asta pentru ca pustii care au impresionat sub comanda lui Radoi sunt folositi sporadnic si, evident, nu in meciurile cu miza. Cu ce ne incalzeste ca Ianis Hagi , de exemplu, cel care a schimbat fata atacului nostru pe finalul jocului cu Spania, va fi titular in Malta? Chiar asta e obiectivul nationalei, sa bata Malta, si de asta i-am lasat pe pusti pe banca de rezerve?Ce surprinde in momentul de fata este apatia asa-zisilor specialisti. Oamenii care il crucificau pe neamtul Daum sunt acum infinit mai rabdatori cu un selectioner macar la fel de slab.