Numarul impresionant de jucatori debutati de Cosmin Contra la nationala Romaniei

Pana acum, in mandatul sau care a inceput odata cu partida Romania - Kazahstan 3-1, in octombrie 2017, Cosmin Contra a debutat la echipa nationala un lot intreg de jucatori.Florinel Coman contra Insulelor Feroe a fost tricolorul cu numarul 18 care a bifat prima selectie in aceasta perioada, anunta site-ul oficial al FRF NitaNedelcearu, Balasa, I. Cristea, Fl. Stefan, RusAnton, Mitrita, Man, Cicaldau, T. Baluta, Al. Ionita, Hagi, Bordeianu, Fl. ComanTucudean, Puscas, Dragus