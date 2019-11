Presedintele FRF a reactionat dupa anuntul amenzii primite de Contra

Ziare.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal sustine ca informatia e falsa."Am citit si eu si am avut aceasta surpriza sa aflu ca se intampla lucruri care nu se decid la nivelul federatiei. Este o stire falsa", a spus Burleanu, potrivit News.ro Gazeta Sporturilor a scris, marti dimineata, ca selectionerul Romaniei a fost amendat cu 20% din salariul pe o luna.Cum antrenorul nationalei castiga 32.500 de euro pe luna, ar fi insemnat ca iesirea in decor de la intalnirea cu Norvegia il va costa 6.500 de euro.In timpul meciului cu Norvegia, din preliminariile pentru EURO 2020, selectionerul Romaniei a fost surprins in timp ce-l injura pe George Puscas, dupa ce atacantul roman a ratat un penalti.