Reactia lui Cosmin Contra dupa egalul nationalei Romaniei cu Norvegia

Ziare.

com

Selectionerul Romaniei considera ca "tricolorii" au obtinut cu mult noroc acest punct si trage un semnal de alarma."Un egal norocos. Pe de alta parte, cum am mai zis, acest spirit de a nu ne da batuti exista. Continuam, insa, sa facem greseli, iar aceste greseli te costa puncte, te costa o calificare... Vom avea mult de suferit daca vom continua astfel", a spus Cosmin Contra intr-un interviu pentru Pro TV."Felicit insa baietii pentru ca nu este usor sa joci impotriva Norvegiei, o echipa puternica. Am luat goluri care puteau fi evitate, dar... Dupa 2-0 am schimbat un pic tactica. Ianis, Maxim, Tucudean au intrat foarte bine, au schimbat jocul nostru, iar acest egal ne poate duce la EURO", a completat acesta.Romania ocupa locul 3 in Grupa F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020, dupa trei etape jucate, iar Contra avertizeaza ca o victorie in Malta e vitala."Sunt sanse, dar important e sa castigam luni in Malta. Trebuie sa invatam din acest meciuri, cu Suedia si Norvegia. Dar acum sunt bucuros pentru acest punct", a mai spus "Gurita".Nationala Romaniei se intoarce cu un punct din Norvegia, dupa un gol marcat in prelungiri.2-2 a fost scorul intalnirii jucate, vineri seara, la Oslo, in cadrul Grupei F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020.Cu un sfert de ora inainte de finalul meciului, nordicii conduceau cu 2-0, dupa golurile marcate de T. Elyounoussi (min.56) si Odegaard (min.70), insa Claudiu Keseru a restabilit egalitatea cu doua goluri inscrise in minutele 76 si 90+1.Vezi si: Grupa Romaniei in preliminariile pentru EURO 2020: Rezultate, clasament si program Pentru nationala Romaniei urmeaza meciul din Malta, programat luni seara.I.G.