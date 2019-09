Selectionerul Contra, dupa infrangerea cu Spania: "Cred ca am facut o treaba buna pana acum"

Ziare.

Tehnicianul a plusat si a declarat chiar ca in alte parti munca lui este apreciata, in timp ce in Romania primeste numai critici, desi, spune el, face o treaba buna."In alte parti munca mea este apreciata, pentru ca se vede munca mea de antrenor , dar se pare ca aici in Romania nu pot sa multumesc pe toata lumea. Eu cred ca am facut o treaba buna pana acum si voi face in continuare.Cred ca am facut lucruri foarte bune de cand sunt la echipa nationala , cred ca se vede altceva in jocul echipei, chiar daca nu pe toata durata partidei.Omul Contra nu are ce sa ii reproseze selectionerului Contra", a spus Cosmin Contra la Telekomsport. Nationala Romaniei a fost invinsa pe teren propriu de Spania, scor 2-1, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020.A fost o partida in care "tricolorii" au fost dominati copios, scorul fiind mult limitat de interventiile excelente ale portarului nostru, Ciprian Tatarusanu In etapa urmatoare a preliminariilor, Romania va intalni Malta, duminica de la ora 19:00, la Ploiesti.M.D.