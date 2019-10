Selectionerul Romaniei a rabufnit din nou: Ce le reproseaza contestatarilor

Ziare.

Pus sub presiune de jocul sub asteptari al primei reprezentative, Contra ii acuza pe cei care il contesta ca nu sunt echidistanti si ca scot in evidenta numai lucrurile negative.El a dat si cateva exemple, sustinand ca si in meciurile cu Spania, pierdut destul de clar, si cu Malta, castigat chinuit, echipa nationala a avut momente foarte bune care sunt ignorate."La noi, meciul cu Spania s-a terminat la pauza. Critica, analiza, tot ce vrei, s-a terminat in prima repriza. Eu nu am vazut sa se vorbeasca de a doua repriza, nu am vazut sa se vorbeasca de ultimele 20 de minute. Nu am vazut sa se vorbeasca, sa se analizeze ca echipa Romaniei a impins echipa Spaniei in jumatatea adversa si i-a tinut in ultimele 10 minute ca trageau de timp. Dupa foarte mult timp, echipa Spaniei nu a putut sa iasa din jumatatea ei.In meciul cu Malta s-a vorbit doar de a doua repriza. Dar s-au analizat primele 25 de minute? Daca in primele 25 de minute au fost sase ocazii clare, plus un gol care nu trebuia sa fie anulat, crezi ca s-a jucat bine? In meciul tur am fost inspirati pe faza de atac si am dat goluri la toate fazele pe care le-am creat si am marcat patru goluri, in meciul retur nu am mai avut aceeasi inspiratie.Nu putem sa vorbim intotdeauna de lucrurile negative. Eu inteleg anumite lucruri, ca jocul echipei nu a avut consistenta care se astepta, si mie mi-ar placea enorm sa avem consistenta de meciul amical cu Turcia. A fost un meci etalon pentru mine la echipa nationala", a spus Cosmin Contra la Telekom Sport Selectionerul este pus sub presiune pentru ca are ca obiectiv calificarea la Campionatul European din 2020, iar rezultatele nationalei sunt departe de acest deziderat.Se vorbeste tot mai des despre inlocuirea lui Contra, una care ar putea avea loc chiar inainte de finalul acestui an.