Stanciu explica episodul retragerii de la nationala

Mijlocasul spune ca a cerut, intr-adevar, sa nu mai fie convocat, insa numai pana cand reusea sa plece din Arabia Saudita, acolo unde evolua in momentul respectiv."Pentru mine a fost o perioada grea in luna mai, stiam ce se intampla la nationala, pentru ca lumea ne-a criticat atat pe mine, cat si pe Mitrita. A fost o discutie cu domnul Contra si i-am zis ca ar fi mai ok sa nu mai vin la nationala, atat timp cat voi ramane in Arabia. Nu am vrut sa ma retrag de la nationala.Stiam ca lumea il va critica daca ma va chema pe mine din Arabia si pe Mitrita din America. Eu imi doream foarte mult sa plec de acolo. Arabii nu-mi raspundeau la telefon, eram suparat si stresat, imi doream foarte mult sa revin in Europa. Daca ramaneam acolo, pentru mine era clar ca nu as mai fi venit, pentru ca lumea critica selectia si nu am vrut sa-i fac probleme nici dansului, care m-a ajutat foarte mult", a spus Stanciu, conform gsp.ro In opinia selectionerului povestea este alta, el sustinand ca l-a intors din drum pe jucator, care era decis sa renunte definitiv la prima reprezentativa."Pe Stanciu l-am intors din drum. A avut o rabufnire dupa meciurile cu Norvegia si Malta. Ma bucur ca l-am adus inapoi, pentru ca este un jucator valoros, care va ajuta nationala in continuare", a anuntat Contra la ProX.26 de ani are Nicusor Stanciu, fotbalist transferat in aceasta vara in Cehia, la Slavia Praga.