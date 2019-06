Cosmin Contra dezvaluie cum l-a facut sa planga pe presedintele lui Atletico Madrid

Ziare.

Actualul selectioner a povestit ca, in 2004, cand Atletico a hotarat sa-l imprumute la West Bromwich Albion, i-a luat pe cei doi copii ai sai si a mers in biroul presedintelui clubului spaniol, Jesus Gil.Contra nu dorea sa plece in Anglia si le-a aratat celor doi copii cine este vinovatul pentru aceasta mutare, moment in care Gil a inceput sa planga."Am fost nevoit sa ma duc in Anglia. M-am accidentat la Atletico si, dupa opt luni de zile, cei de acolo m-au informat ca se bazeaza pe alt extracomunitar. Nu a fost ok din partea lor, mai ales ca lasasem Milan pentru Atletico Madrid. Eu am fost un jucator cu personalitate. In momentul in care cei de la Atletico au luat decizia asta, am luat cei doi copii ai mei, i-am luat de mana, m-am dus la sediul clubului, am intrat in biroul presedintelui si le-am zis in spaniolaOmul a fost asa de emotionat, a inceput sa planga si a spus ca nu poate sa faca un acest lucru. La care eu am spus. Apoi, m-am dus in Anglia, unde nu eram fericit, mi-era dor de copii. Cand am sunat si le-am zis ca vreau sa ma intorc chiar daca nu pot sa joc, au trimis imediat o adresa la club sa ma intorc si sa fac antrenamente cu ei pana in iarna", a povestit Contra pentru Cavaleria.ro. Cosmin Contra a fost jucatorul lui Atletico Madrid intre 2002 si 2006, dar a bifat doar 34 de meciuri . El a fost imprumutat la West Browich, Poli Timisoara si Getafe C.S.