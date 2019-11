Cosmin Contra explica de ce s-a simtit jignit de suedezi

Ziare.

"Eu personal m-am simtit jignit, inseamna ca ne desconsidera. Sper sa fie la fel si pentru jucatori , sa se mobilizeze si mai tare", a spus Contra.Tehnicianul considera ca nationala Suediei este o echipa solida, cu jucatori care se cunosc foarte bine, jucand impreuna in ultimii 5-6 ani: "Eu cred ca Suedia este o echipa puternica din toate punctele de vedere, care are un bloc de jucatori de baza de aproape sase ani de zile, este o echipa foarte sudata in toate compartimentele. Este o echipa tip care se revede in ultimii patru-cinci ani, au jucatori cu mare experienta, care ne pot pune in dificultate, dar ce e mai important este calitatea Suediei, care este o echipa solida din toate punctele de vedere. Noi trebuie sa castigam, nu aveam aceasta posibilitatea de a face egal, pentru ca am iesi din cartile calificarii, trebuie neaparat sa castigam. Vor fi faze de joc in care vom ataca si altele in care datorita fortei ofensive a Suediei sa jucam si in aparare, trebuie sa jucam foarte bine si in aparare. Vom incerca sa dam gol si goluri , acesta este singurul mesaj pe care il voi transmite jucatorilor. Sanse au toti sa joace, 98% sunt sigur de cei care vor intra maine pe teren. Vom pune in teren jucatori care sa poata faca fata acestei echipe a Suediei. Nu a fost doar Ionut Radu neconvocat pentru aceasta partida, au fost mai multi, eu prefer sa vorbesc despre jucatorii convocati, care vor incerca sa ne duca la Campionatul European".Cosmin Contra a afirmat ca meciul cu Norvegia, scor 1-1, e un etalon pentru evolutia nationalei Romaniei in ultima perioada."Cred ca la meciul cu Norvegia am aratat mult mai bine pe durata celor 90 de minute, am fost mult mai siguri pe noi si din punct de vedere defensiv, dar din pacate am primit un gol in minutul 93. Meciul cu Norvegia trebuie sa fie de referinta si maine sa dam mai multe goluri, pentru ca la meciul cu Norvegia ne-am creat multe ocazii si am reusit sa dam doar un gol. Daca vom reusi sa transformam in goluri sansele de maine vom avea o posibilitate mult mai mare de a castiga", a mai spus Cosmin Contra.Selectionerul nu a dorit sa comenteze referirile facute de presa suedeza la faptul ca suporterii romani ar avea un comportament rasist: "Nu vreau sa comentez, dar in niciun caz poporul roman si suporterii romani nu sunt rasisti. Este o imagine nedreapta".Portarul Ciprian Tatarusanu a declarat ca pentru a castiga partida de vineri tricolorii trebuie sa aiba un plus fata de celelalte partide din preliminarii."Am fost optimisti inainte de fiecare meci, ne-am luptat de la egal la egal cu fiecare echipa in parte. Maine trebuie sa facem ceva in plus, trebuie sa fim superiori Suediei pentru a castiga. Gazonul este mai bun decat la meciul cu Norvegia, cred ca iarba avut timp sa se prinda mai bine", a spus Tatarusanu.Echipa nationala de fotbal a Romaniei intalneste in ultimele doua partide din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2020 selectionata Suediei, vineri (ora 21:45), pe Arena Nationala din Capitala, si reprezentativa Spaniei, luni 18 noiembrie (ora 21:45), pe Stadionul Wanda Metropolitano din Madrid.Dupa opt partide disputate, Romania ocupa locul 3 in Grupa F a preliminariilor, cu 14 puncte, si are nevoie de o victorie in partida cu Suedia si un rezultat de egalitate cu Spania pentru a se califica la EURO 2020.